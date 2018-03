Grupo é preso com quase 20 quilos de maconha no Sítio Cercado

Rapaz levou os policiais até imóvel onde foi encontrada uma mochila com 19,187 quilos de maconha, (foto: PMPR/divulgação)

Uma casa utilizada como depósito de drogas no bairro Sítio Cercado, na Capital, foi abordada pelas equipes do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) na madrugada desta sexta-feira (02/03). A ação foi deflagrada após denúncias serem repassadas aos policiais militares, culminando na apreensão de quase 20 quilos de maconha e na prisão de dois casais, que acabaram presos por envolvimento com tráfico de drogas.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, uma equipe da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (RONE), subunidade do BOPE, se deparou com um homem e ele teria informado que na Rua Marcolino Caetano Chaves havia uma casa que servia de depósito de drogas, inclusive uma quantidade teria chego recentemente à Curitiba vinda do Paraguai.

Os policiais foram até o endereço para verificar as informações e avistaram um suspeito em frente à residência denunciada. Ele fugiu ao perceber a presença da PM, mas logo foi abordado. O rapaz levou os policiais até o imóvel e, durante uma vistoria, foi encontrada uma mochila com 19,187 quilos de maconha, além de uma balança de precisão.

A esposa do abordado também teria indicado um cômodo da casa onde havia mais drogas e lá os policiais localizaram 76 pedras de crack, embaladas e prontas para a venda, bem como anotações de conteúdo suspeito, e R$ 70,00 em dinheiro. Durante a vistoria, chegou à residência um homem e uma mulher, que seriam os responsáveis pela droga. Com eles havia R$ 904,00 em dinheiro, que seria resultado da venda de drogas.

Diante da situação os quatro envolvidos (dois homens e suas respectivas esposas) foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes. O carro utilizado por um dos casais (Fiat Uno) não possuía irregularidades e foi entregue a familiares.

Quarteto é surpreendido pelo BOPE e quase 20 quilos de maconha são apreendidos no Sítio Cercado, em Curitiba

Por Marcia Santos

Jornalista PMPR



