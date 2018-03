FAS oferece serviços de orientação e cadastro único no Mutirão da Cidadania

Na quinta-feira (01), começou o Mutirão da Cidadania na Rua da Cidadania da Regional Boa Vista. A Fundação de Ação Social (FAS) participa da feira de serviços, que vai até este sábado (3/3), com ações gratuitas, como a realização de cadastro único para participação em programas sociais. A expectativa é que, neste mutirão, sejam feitos 3.000 atendimentos pela FAS.

Logo nas primeiras horas desta quinta-feira, 30 pessoas já haviam procurado o serviço. Além do cadastro único para programas sociais, a FAS também oferece orientações sobre direitos das crianças e dos adolescentes, das mulheres e das pessoas idosas. Os Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), também fizeram exposições de trabalhos desenvolvidos nas unidades.

A supervisora da FAS da Regional Boa Vista, Cláudia Foltran, esclarece que os serviços oferecidos pela fundação no mutirão buscam orientar sobre os trabalhos do órgão e também convidar as pessoas a procurarem os serviços dos Cras e Creas. “Estamos fazendo um apanhado geral dos nossos serviços. Mas a pessoa que vem para fazer o cadastro único já realiza o atendimento na hora e sai com o comprovante em mãos, para fazer o acompanhamento dos programas sociais”, afirma Cláudia.

Bolsa Família - Para atender a população no cadastro único, a FAS disponibiliza seis profissionais que fazem os encaminhamentos para os programas sociais, como o Bolsa Família.

A dona de casa Jéssica Salles foi ao mutirão especialmente para procurar os serviços da FAS, fazer a carteira de identidade e aproveitar outros atendimentos que a feira oferece. Moradora do Santa Cândida há 11 anos, ela participa do mutirão pela primeira vez e ficou feliz em encontrar tantos serviços em um só lugar. “Eu fiz o cadastro único na tenda da FAS, vou na Cohab refazer meu cadastro e no conselho tutelar resolver sobre a transferência da minha filha de escola. Posso fazer de tudo um pouco hoje”, afirma ela.

Enquanto Jéssica buscava os atendimentos, seus dois filhos ficaram no espaço do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, serviço ofertado pelo Cras. Lá, participaram da oficina de jogos educativos Pensar e Agir, do Cras Pilarzinho.

Emprego - No espaço destinado à Ação Social e Emprego, do Mutirão da Cidadania, a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, a Coordenadoria da Política da Mulher e a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos também oferecem serviços.

Até sábado, é possível fazer o cadastro e conseguir encaminhamento para vagas de emprego pela Agência Central do Estado, emitir a carteira de trabalho, participar do atendimento para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS no Sine Móvel ou aproveitar os serviços para as mulheres no Ônibus Lilás.

Em busca de uma vaga de emprego, Fabiana Ferreira de Lima, moradora do Santa Cândida, foi ao Mutirão da Cidadania. “Foi rápido. Já tinha procurado várias vezes os serviços fora do mutirão, e não tinha conseguido. Aqui eu recebi uma resposta e já tenho uma entrevista marcada”, conta.

Ela também aproveitou a ida ao mutirão para participar de outros serviços, como o cadastro único para programas sociais da FAS.