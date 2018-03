Destaques da programação (de 3 a 9 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para semana na TV paga: - SÁBADO, 3 HBO, 22h HOMEM-ARANHA - DE VOLTA AO LAR Título original: Spider-man: Homecoming Produção: EUA, 2017 Direção: Jon Watts Elenco: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr., Marisa Tomei, Jon Favreau. Peter volta para casa entusiasmado com sua experiência com os Vingadores. Agora, sob a tutela de seu novo mentor Tony Stark, Peter tenta voltar à sua rotina. Mas quando um novo vilão aparece, tudo que é importante para ele será ameaçado. Filme estrelado por Tom Holland e pelos indicados ao Oscar® Michael Keaton e Robert Downey Jr. - DOMINGO, 4 Telecine Pipoca, 20h. VELOZES E FURIOSOS 8 Título original: The Fate Of The Furious Produção: EUA, 2017 Direção: F. Gary Gray Elenco: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez. Dom e Letty estão curtindo sua lua de mel em Havana, quando a misteriosa Cipher aparece e convence Dom a voltar para o crime e trair aqueles que ama. Isso faz com que Letty reúna os velhos amigos para enfrentar Cipher e, consequentemente, Dom. - SEGUNDA, 5 Maxprime, 21h50. MEU NOME É JEEG ROBOT Título original: Lo Chiamavano Jeeg Robot Produção: Itália, 2016 Direção: Gabriele Mainetti Elenco: Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Salvatore Esposito, Stefano Ambrogi. Enzo é um delinquente que, após contato com substâncias radioativas, descobre que tem superpoderes e decide usá-los para seus atos ilegais. Tudo muda após conhecer a doce Alessia, que o considera um super-herói. - TERÇA, 6 Canal Brasil, 22h00 A MENINA ÍNDIGO Título Original: A Menina Índigo Produção: BRA, 2016 Direção: Wagner de Assis Elenco: Letícia Braga, Murilo Rosa, Fernanda Machado. Sofia é uma criança que desenvolveu o dom de curar enfermidades. Um jornalista sensacionalista descobre seus poderes e a notícia se espalha. Os pais da menina, divorciados, são obrigados a se unir para protegê-la. - QUARTA, 7 Cinemax, 21h. DIÁRIO DE UMA PAIXÃO Título Original: The Notebook Produção: EUA, 2014 Direção: Nick Cassavetes Elenco: Ryan Gosling, Rachel McAdams, James Garner, Gena Rowlands, James Marsden. Uma mulher vítima de uma doença degenerativa está internada num asilo. Para entretê-la, seu grande amigo lê a história, escrita num velho diário, de dois adolescentes que se apaixonam e, para ficar juntos, enfrentam as diferenças sociais, o preconceito e a eclosão da II Guerra Mundial. Baseado no livro de Nicholas Sparks, O Caderno de Noah. - QUINTA, 8 Telecine Touch, 20h10 MENTES PERIGOSAS Título Original: Dangerous minds Produção: EUA, 1995 Direção: John N. Smith Elenco: Michelle Pfeiffer, George Dzundza, Courtney B. Vance. LouAnne Johnson, uma ex-fuzileira naval, recebeu a missão de educar uma turma de adolescentes rebeldes. Com a chance de realizar o sonho de ser professora, ela contará com sua experiência militar para lidar com esses garotos. - SEXTA, 9 Maxprime, 22h00 KEANU Título Original: Keanu Produção: EUA, 2016 Direção: Peter Atencio Elenco: Keegan-Michael Key, Jordan Peele, Method Man, Jason Mitchell, Tiffany Haddish. Um homem muito deprimido encontra uma gatinha na porta de sua casa e graças a ela retoma a alegria de viver. Mas sua amada mascote desaparece e ele não se intimida em ir buscá-la em uma rede de criminosos em companhia de um covarde primo. *programação fornecida pelas emissoras, sujeita a alterações