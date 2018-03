Destaques da programação (de 3 a 9 de março)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta: - SÁBADO, 3 Record, 15h00 O AVENTUREIRO: A MALDIÇÃO DA CAIXA DE MIDAS Título original: The Adventurer: The Curse Of The Midas Box Produção: Canadá, 2014 Direção: Jonathan Newman Elenco: Michael Sheen, Lena Headey, Sam Neill. Quando sua família é sequestrada por um inimigo desconhecido, Mariah Mundi embarca em uma perseguição juntamente com o misterioso Charity. Mariah terá que desvendar os segredos de um hotel para encontrar seus pais e irmão, e impedir que Otto Luger consiga achar a poderosa Caixa de Midas. - DOMINGO, 4 Globo, 15h10 O ÚLTIMO MESTRE DO AR Título original: The Last Airbender Produção: EUA, 2010 Direção: M. Night Shyamalan Elenco: Noah Ringer, Nicola Peltz, Dev Patel, Jackson Rathbone, Shaun Toub. A Nação do Fogo está em guerra com as nações da Água, do Ar e da Terra porque pretende dominar o mundo. O conflito já dura um século e não há a menor previsão de quando chegará ao fim. Somente o aparecimento de um Avatar, único capaz de controlar os quatro elementos, poderá ajudar a restabelecer o equilíbrio. - SEGUNDA, 5 Globo, 22h43 MAZE RUNNER - CORRER OU MORRER Título original: The Maze Runner Produção: EUA, 2014 Direção: Wes Ball Elenco: Aml Ameen; Thomas Brodie-Sangster; Ki Hong Lee; Dylan O’brien. Em um mundo pós-apocalíptico, o jovem Thomas é abandonado em uma comunidade isolada formada por garotos, após toda sua memória ter sido apagada. Logo, ele se vê preso em um labirinto, onde será preciso unir forças com outros jovens para que consiga escapar. - TERÇA, 6 SBT, 23h15 VOVÓ ... ZONA 3: TAL PAI, TAL FILHO Título original: Big Mommas like Father, like Son Produção: EUA, 2011 Direção: John Whitesell Elenco: Martin Lawrence, Brandon T. Jackson, Jessica Lucas, Portia Doubleday. Trent, 17, não quer ir para a faculdade e, por isso, ao procurar o pai, sem saber que o agente do FBI estava em plena missão, testemunha um assassinato. Temendo pela vida do filho, o hábil Turner arma um plano para concluir suas investigações e proteger o filho: ele se transforma na Vovó Zona e Trent na jovem pouco delicada Charmeine. - QUARTA, 7 Band, 22h30 SUNSHINE - ALERTA SOLAR Titulo original: Sunshine Produção: EUA, 2007 Direção: Danny Boyle Elenco: Chris Evans, Cillian Murphy, Rose Byrne. Em um futuro não muito distante, a morte do sol anuncia o fim da humanidade. Em um último esforço para salvar o planeta, uma tripulação de oito pessoas vai ao espaço com um dispositivo que poderia reviver o sol. No entanto, um acidente, um erro grave e uma nave espacial perdida há muito tempo coloca a tripulação e sua missão em perigo. - QUINTA, 8 Globo, 15h05 SEU DESEJO É UMA ORDEM Titulo original: A Wish Come True Produção: EUA, 2015 Direção: Mark Rosman Elenco: Megan Park, Ben Hollingsworth, Anthony Lemke, Aidan Shipley. Lindsay (Megan Park) tem uma lista de todos os pedidos de aniversário que já fez, mas, todos frustrados, pois nenhum nunca se realizou. No seu aniversário de 30 anos, Lindsay pede que todos os seus outros pedidos se realizem. Um a um sues desejos se tornam realidade. - SEXTA, 9 SBT, 23H15 RESIDENT EVIL 4: RECOMEÇO Título original: Resident Evil : Afterlife Produção: EUA, 2010 Direção: Paul W.S. Anderson Elenco: Milla Jovovich, Ali Larter, Kim Coates, Shawn Roberts e Spencer Locke. Em um mundo dominado por mortos-vivos, Alice continua sua batalha para salvar sobreviventes. Sua batalha se intensifica e ela recebe a ajuda de um velho amigo. Em Los Angeles, pode existir um lugar para salvar-se, mas a cidade foi invadida por mortos-vivos.