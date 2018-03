Fábio reforça Cruzeiro em clássico cinco dias após morte do pai

ENRICO BRUNO BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Após comparecer ao sepultamento do seu pai, José Ramão de Souza Maciel, o goleiro Fábio se colocou à disposição de Mano Menezes e irá jogar o clássico deste domingo (4) contra o Atlético-MG. Quem confirmou a escalação do camisa 1 foi o próprio treinador, em entrevista na manhã desta sexta-feira (2). "O Fábio estará no gol do Cruzeiro no domingo. Sem dúvida nenhuma", respondeu Mano, sem pestanejar. O pai do goleiro morreu na madrugada da útlima terça-feira (27). Fábio retornou ao Brasil no mesmo dia para se despedir do familiar e ficou fora da derrota por 4 a 2 contra o Racing, na Argentina, pela Taça Libertadores. Com isso, uma dúvida no time titular já está solucionada, restando ainda o mistério em outros dois setores. No meio, a tendência é de que a formação se repita com Arrascaeta, Rafinha e Robinho. Thiago Neves já está de volta e também briga por vaga entre os onze titulares. O grande mistério ficará por conta do ataque. Sem Fred, afastado por duas semanas devido a lesão, Rafael Sóbis e Raniel são os principais postulantes à vaga. "Perder jogadores é ruim, sempre queremos ter todos à disposição. Como se trata de um clássico, queríamos contar com todos", afirmou o treinador. Enquanto o Cruzeiro vem de derrota na estreia da Libertadores, o rival Atlético venceu o Figueirense por 1 a 0 na Copa do Brasil. Ainda antes do clássico, Mano comandará um último treinamento na manhã deste sábado (3). A partida contra o Atlético será realizada às 11h deste domingo, no Independência.