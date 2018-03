No Brasil para cirurgia, Neymar posta foto romântica com Bruna Marquezine

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após sofrer uma fissura no quinto metatarso do pé direito durante o jogo do PSG contra o Olympique de Marselha, realizado no domingo (26), na França, Neymar já está no Brasil para fazer uma cirurgia. Na madrugada desta sexta-feira (2), ele mostrou que já se encontrou com a namorada, a atriz Bruna Marquezine. No Instagram, o ídolo compartilhou uma foto dos dois de mãos dadas e completou com um coração. Antes, na quarta-feira (28), a atriz já tinha usado a mesma rede social e reclamado das saudades que estava do craque. "Te amo e tô com muita saudade", escreveu na legenda da imagem. Logo após o problema do craque, em entrevista à ESPN Brasil, Neymar pai quebrou o silêncio e falou oficialmente sobre a situação do filho. Em uma conversa de cerca de 20 minutos, por telefone, se contradisse algumas vezes sobre o tratamento a ser adotado. Irritado com a postura de alguns veículos de imprensa, entre eles o UOL Esporte, por terem publicado que o estafe do jogador decidiu por uma operação, ele ressaltou que é o PSG era quem iria bater o martelo sobre o assunto. Em outro momento, no entanto, ressaltou que o caso de fato era cirúrgico. O jogador chegou no Rio de Janeiro na quinta-feira (1). A cirurgia será realizada no sábado (3) no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O local foi indicado por Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira. passará por uma preparação especial para isolar a área em que o craque do PSG será submetido a intervenção a pedido da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Ele deve chegar de helicóptero ao lugar. A intenção é evitar ao máximo o contato com o público.