Polícia apreende veículos e peças roubadas no Xaxim

Policiais chegaram até o local por meio de uma denúncia anonima (foto: Polícia Civil PR/Divulgação)

Três carros com sinais de adulteração e diversas partes de veículos foram apreendidos no terreno de uma residência, que também era utilizada como oficina, localizada no bairro Xaxim. Um homem, de 33 anos, foi autuado em flagrante na ação. O trabalho foi realizado pela equipe de investigação da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) da Capital, na última semana.

Os policiais chegaram até o local por meio de uma denúncia anonima. Logo que chegaram na residência, avistaram uma caminhonete Amarok, que havia sido roubada no dia 20 de fevereiro deste ano, no bairro Santo Inácio. O veículo já estava com as placas adulteradas, com placas que pertenciam a um Gol, conforme consulta no sistema. No momento da ação, nenhum morador estava no local.

Em continuidade as buscas, a equipe encontrou quatro portas, dois painéis, uma caixa de câmbio e volante, todos próprios para modelo de veículo Amarok. Diversas peças plásticas de automóveis, duas portas e uma tampa traseira de um Voyage também foram localizados na residência. Um Fusca, pintado de azul, cuja sua cor verdadeira é amarela, foi apreendido no local.

Nos fundos da casa, os policiais encontraram uma passagem que saía em uma espécie de oficina. Lá a equipe localizou um teto próprio para Amarok e um Voyage com sinais identificadores adulterados, que estava em nome do homem, de 33 anos, preso na ação, encontrado há poucas quadras do local em que a equipe vistoriava.

O delegado-titular da especializada, Herculano Augusto de Abreu, informa que todos os veículos e partes de automóveis apreendidos na ação passarão perícias técnicas para que suas origens sejam identificadas. “As investigações continuam com o intuito de localizar e responsabilizar as pessoas que mantinham o local onde foram encontrados os ilícitos”, finaliza.

O homem, de 33 anos, foi autuado em flagrante por receptação e encontra-se preso no Setor de Carceragem Temporária (Secat) da DFRV à disposição da Justiça.