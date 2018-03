Jogo 'Harry Potter' transforma jogadores em alunos de Hogwarts

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se você sempre sonhou em ser um bruxo de Hogwarts, a escola de magia de "Harry Potter", esse sonho está prestes a se realizar (virtualmente). Nesta quinta (1º), a Jam City, produtora de jogos para celular, em parceria com a Warner Bros Entertainment, divulgou o primeiro teaser de "Harry Potter: Mistérios de Hogwarts". O jogo ainda não tem uma data de lançamento, mas os desenvolvedores garantem que a novidade chega ao Google Play e ao iStore entre março e junho de 2018. "Harry Potter: Mistérios de Hogwarts" é um RPG, sigla em inglês para "role-playing game", um tipo de jogo em que os jogadores assumem o papel de um personagem e criam diferentes narrativas. Os fãs poderão criar seus personagens com características próprias, passar pelo "teste do chapéu", em que um bruxo é indicado para uma das quatro "casas" de Hogwarts e, então, sair pela escola desvendando mistérios. Também estão abertas as inscrições antecipadas na Google Play, a loja de aplicativos e jogos do Android. Com isso, é possível receber novidades sobre o lançamento em um e-mail cadastrado e baixar o jogo assim que estiver disponível. Este, no entanto, não é o primeiro jogo inspirado no universo de Harry Potter. Ao todo, existem outros 11 games baseados nos filmes e livros. A Eletronic Arts desenvolveu alguns dos mais conhecidos como "Harry Potter: Quidditch World Cup", lançado em 2003. A saga de "Harry Potter" escrita por J. K. Rowling deu origem a sete livros, adaptados em oito filmes (e uma produção extra que faz parte do mesmo universo).