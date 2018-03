Mais de 93% dos dados do Censo Agropecuário já foram coletados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) já completou 93,6% da coleta de dados do 11º Censo Agropecuário Brasileiro. Já foram colhidas informações de 4,9 milhões de estabelecimentos, dos 5,2 milhões estimados inicialmente pelo instituto. Segundo o presidente do IBGE, Roberto Olinto, com esse nível de coleta de dados a meta da pesquisa já foi atingida. Portanto, a divulgação dos dados do censo está mantido para o mês de julho deste ano. As informações são da Agência Brasil. De acordo com Olinto, a coleta ainda permanece em algumas regiões de difícil acesso e naquelas onde as chuvas prejudicaram a tarefa dos recenseadores. Apesar disso, os técnicos já estão trabalhando sobre os dados coletados. Caso se verifique inconsistência nas informações, alguns locais poderão ser revisitados. Os primeiros resultados do Censo Agropecuário vão mostrar o perfil do produtor rural por sexo, idade, cor ou raça, alfabetização e escolaridade, utilização das terras, efetivos da pecuária, produção animal e vegetal, a forma de obtenção das terras, as práticas agrícolas utilizadas no estabelecimento, entre outros. O último censo foi realizado em 2006.