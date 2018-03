Sessenta aves são mortas e têm o coração arrancado no Bairro Alto

Cerca de 60 aves, entre galinhas, patos, perus e gansos, foram encontradas mortas em um galinheiro no Bairro Alto, em Curitiba. As mortes em série ocorreram na noite de terça-feira (27). Nem a dona do galinheiro, nem os vizinhos sabem como o fato ocorreu, e a maioria das aves teve o coração arrancado e praticamente não havia sangue no terreno, aumentando o mistério.

A dona do galinheiro que se localiza na Rua Marques de Abrantes só percebeu o que tinha acontecido na quarta-feira, ao se encontrar as aves mortas. Só duas galinhas sobreviveram.

“A gente acordou e viu esta cena horrível. Elas estavam colocadas em círculo com mordidas no pescoço e nas costas. Muitas tiveram o coração arrancado. Muito estranho. Se tivesse sido um bicho teria muito sangue no local e não tinha nada”, disse a moradora Anne Caroline, em entrevista à TV Band.

“Ninguém sabe o que foi isso e estamos com muito medo. O lugar é cercado e não tem sinal de arrombamento. Parece que vieram pra sugar o coração dos bichinhos e ninguém ouviu nada”, disse, com medo, Maria Aparecida dos Santos, vizinha do galinheiro.