(foto: Divulgação)

Não há dúvidas de que o rap e hip-hop nacional estão em uma das fases mais populares dos últimos anos. Embalado por artistas como Projota, Hungria, 1kilo e Rael, o ritmo está voltando as paradas de sucesso nas rádios, alcançando números surpreendentes na internet e ganhando espaço em festas e baladas por todos os cantos do Brasil.

Em Curitiba, diversas casas de entretenimento garantem espaço para o Rap e Hip-Hop. “O foco da casa é a diversão, e independente do gênero musical nós buscamos promover atrações baseadas no que o nosso público gosta de ouvir”, afirma a diretora de marketing da Wood´s Bar, Susiane Pinkowski Santos, “Nós estamos produzindo cerca de dois shows por mês com artistas do rap, e o pessoal está comparecendo e respondendo muito bem”, complementa.

Entre os melhores lugares para conhecer, curtir rap e hip- hop na capital paranaense, estão o Wood’s Bar, a WS Brazil, e o Paradis Club. As casas contam com festas dedicadas ao tema, que reúnem um público jovem que descobriu o estilo musical pela internet e que agora busca opções para se divertir ao som do rap de qualidade.

Confira algumas festas que serão realizadas nos próximos dias em Curitiba:

Wood’s Curitiba: Show com a banda 3030 – 24/03

WS Brazil: “Festa Studio Hip Hop” – 04/03

Paradis Club: “Festa Lemonade III” – 15/03

Basemant Cultural: “Play The Game com DelaCruz e Ducon” – 15/03