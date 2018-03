Obras na João Dembinski mudam itinerário de duas linhas de ônibus

As duas linhas de ônibus que trafegam pela rua João Dembinski, na CIC, terão desvios a partir desta segunda-feira (5/3), quando a Prefeitura de Curitiba começará as obras de recuperação da via. No trecho das obras, entre as ruas Clemente Ritz e Rio do Sul, circulam as linhas Interbairros IV (horário e anti-horário) e Fazendinha-Campo Comprido.

Os ônibus desviarão pelas ruas Cidade de Laguna e José Gonçalves e retornam pela Clementes Ritz até a João Dembinski. No trecho do desvio a Urbs destacou cinco pontos provisórios para atender aos embarques e desembarques de passageiros.

A Urbs colocou cartazes para informar os passageiros. Os desvios seguirão até o fim das obras, que devem durar cerca de três meses.

Trânsito - As obras de recuperação da pista da João Dembinski, entre a Clemente Ritz e Rio do Sul, que cedeu com as fortes chuvas do final do mês de janeiro, também vão causar alterações no trânsito a partir de segunda-feira (5/3).

Quem trafegar pela João Dembinski sentido Campo Comprido deverá virar à esquerda, pela Rua Rio do Sul. Depois, sempre à direita, pegar as ruas Garuva, José Batista dos Santos e Clemente Ritz, chegando novamente na João Dembinski.

No sentido Fazendinha, para quem seguir pela João Dembinski, a solução será entrar à direita na Clemente Ritz e, em seguida, à esquerda nas ruas José Batista dos Santos e Garuva até voltar à João Dembinski. Todo o trajeto provisório estará sinalizado.