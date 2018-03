'Dunkirk' lidera a lista de trailers mais visualizados dos indicados ao Oscar 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O YouTube listou os trailers mais populares dos filmes indicados à categoria de "Melhor Filme" no Oscar, premiação que acontece neste domingo (4). A lista é liderada pelo drama de guerra "Dunkirk", cujo trailer ultrapassou 43 milhões de visualizações. No longa, indicado em oito categorias, Christopher Nolan retrata a espera de soldados ingleses por seu resgate após serem encurralados pelos nazistas. Em segundo lugar está "Corra!", um terror sobre racismo nos Estados Unidos em uma era pós-Obama. Na trama, um jovem negro viaja para conhecer os pais da namorada branca e descobre que a família esconde práticas racistas perturbadoras. O filme de Jordan Peele é seguido por "A Forma da Água", longa de monstros do diretor Guilhermo Del Toro, que foi indicado a 13 estatuetas no Oscar e conta a história de Elisa, uma zeladora muda que trabalha em um laboratório onde um homem anfíbio está sendo mantido em cativeiro. Ela se apaixona pela criatura e elabora um plano para ajudá-lo a fugir. “The Post – A Guerra Secreta”, um drama de Steven Spielberg sobre liberdade da imprensa aparece em quarto lugar com 17,3 milhões de visualizações. O filme estrelado por Meryl Streep e Tom Hanks conta a história dos editores Katharine Graham e Ben Bradlee, do Washington Post, que em 1971 expuseram segredos governamentais que abrangem três décadas e quatro presidentes dos Estados Unidos. O quinto lugar foi ocupado por "Lady Bird - É Hora de Voar", da diretora Greta Gerwig, que concorre a cinco estatuetas na premiação. Na trama, Saoirse Ronan vive uma jovem de 17 anos que tem uma relação turbulenta com a mãe e sonha em fazer faculdade na costa leste, longe de casa.