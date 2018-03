Pé no Palco realiza mostra Comove no Teatro Zé Maria

(foto: Edu Camargo)

De 2 a 16 de março o Pé no Palco invade o Teatro Zé Maria com uma programação repleta de atividades culturais. É a mostra artística Comove, com atrações de dança, música e teatro. Logo nos primeiros dias a banda Vulcanióticos leva ao público o show A Fabulosa Metáfora das Máscaras. Durante as duas semanas diversas aulas de teatro e apresentações cênicas serão apresentadas.

Ao fim da programação, nos dias 17, 18 e 19 de março, a Comove se encerra com a apresentação do premiado espetáculo Agreste. A peça, escrita pelo dramaturgo Newton Moreno, é baseada em fatos reais e fala da relação ao desconhecimento do corpo e da própria sexualidade. O drama aborda a vida de um casal de lavradores que se apaixona e foge para viver este amor. Décadas depois o marido morre e o romântico dá espaço ao trágico. O texto, que recebeu em 2004 os prêmios Shell de Teatro e da Associação Paulista dos Críticos de Arte (APCA), ganhou uma versão paranaense pelas mãos da diretora Fátima Ortiz.

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA COMOVE

02/03 (19h) – Abertura com a drag Juana Profunda.

02 e 03/03 (20h) e 04/03 (19h) – Vulcanióticos com o show A Fabulosa Metáfora das Máscaras.

09 e 12/03 (20h) e 11/03 (19h) – Espetáculo teatral O Rinoceronte.

10/03 (20h) e 11/03 (16h) – Espetáculo Tráfego do Studio de Dança Juliana Ribeiro.

18/03 (16h) – Espetáculo teatral O Paraíso São os Outros.

17 e 19/03 (20h) e 18/03 (19h) – Espetáculo teatral Agreste.

06 a 14/03 (19h30) – aulas abertas.

Entrada R$ 30 e R$ 15 (na bilheteria do teatro).

TEATRO ZÉ MARIA

Rua Treze de Maio, 655 – São Francisco

Informações: (41) 3029-6860