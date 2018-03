Shrek The Musical Tya estreia em Curitiba

(foto: Proscenium)

O ogro mais feio e mais conhecido do mundo sai do reino Tão Tão Distante e chega a Curitiba dias 3 e 4 de março, no Teatro EBANX Regina Vogue. Pela primeira vez, a capital paranaense recebe Shrek The Musical Tya, musical licenciado pela MTI Shows e Dream Works NY. Produzido pela Proscenium e apresentado por aqui pela Cia Regina Vogue Produções, o espetáculo traz para perto do público todos os personagens do filme: Burro, Pinóquio, Bruxas e vários outros mocinhos e vilões dos contos de fadas – o elenco é formado por nove personagens - para ajudar Shrek, interpretado pelo ator Felipe Pirillo, a salvar seu grande amor, a princesa Fiona.

Tudo é contado com muita música, grandes coreografias em um cenário que muda em alinhados jogos de luzes. Os ingressos já estão à venda pelo Disk Ingressos por R$ 35 a meia entrada. A meia entrada é válida para doadores de sangue, estudantes, idosos, PNE´s, professores, portadores de câncer, cartão fidelidade Disk Ingressos e cartão Criança na Plateia. Criança a partir de dois anos precisa de ingresso. Mais informações pelo 41 3315 0808.

Serviço

O que: Shrek The Musical Tya

Quando: dias 03 e 04 de março – sábado e domingo às 15h

Onde: Teatro EBANX Regina Vogue – Shopping Estação

Quanto: R$ 35 a meia entrada. A meia entrada é válida para doadores de sangue, estudantes, idosos, PNE´s, professores, portadores de câncer, cartão fidelidade Disk Ingressos e cartão Criança na Plateia. Criança a partir de dois anos precisa de ingresso. Mais informações pelo 41 3315 0808.