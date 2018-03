PM apreende mais de 130 quilos de maconha em Foz

Motorista fugiu após abordagem da PM (foto: PMPR/divulgação)

Mais de 130 quilos de maconha, divididos em tabletes, foram apreendidos dentro de um veículo na madrugada de hoje após o motorista fugir de uma abordagem, em Foz do Iguaçu (região Oeste). A equipe da Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (ROCAM) estava em patrulhamento, por volta da 00h15, quando tentou abordar um carro Monza. O motorista fugiu e os policiais iniciaram buscas na região, sendo encontrado o automóvel estacionado no Jardim Universitário.

Os militares estaduais se aproximaram e o motorista do carro teria efetuado disparos em direção à equipe. O homem fugiu por um matagal e não foi localizado. Dentro do veículo foram encontrados tabletes de maconha que totalizaram 130,6 quilos.

O veículo e a droga foram apreendidos e entregues na Delegacia da Polícia Civil para que os procedimentos cabíveis fossem tomados.