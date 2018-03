Um dos espetáculos internacionais da Mostra da 27ª edição do Festival de Curitiba, a produção musical holandesa “Vamos Fazer Nós Mesmos (Let`s do It Ourselves)”, abriu seleção para a participação de voluntários no espetáculo, que será apresentado nos dias 2 de abril, às 21 horas, e 3 de abril, às 17h30 e 21 horas, no Sesc da Esquina.

A produção nacional do coletivo holandês Wunderbaum está selecionando moradores de Curitiba e da Região Metropolitana que criaram iniciativas sociais sem a ajuda do governo. Segundo Pedro Uchoa, produtor e ator nacional da peça, a ideia é que esses voluntários participem junto com os atores brasileiros e holandeses de forma testemunhal e colaborativa. “Estamos procurando negros com histórias de superação, pessoas da comunidade LGBT que lutam pela causa, defensores dos animais, imigrantes, líderes comunitários que possam enriquecer nossa mostra com seus depoimentos” explica.

Para participar, os interessados devem acessar o link AQUI, preencher a ficha de cadastro e aguardar para ser informado sobre o processo de seleção. Os ensaios ocorrerão nos dias 30 de março e 1º de abril. É importante que o voluntário tenha disponibilidade para as datas.