Show do Foo Fighters agita a Pedreira Paulo Leminski

(foto: Franklin de Freitas)

A noite desta sexta-feira (02 de março) promete ser bastante agitada na regiãop da Pedreira Paulo Leminski.É que hoje acontece as apresentações dos grupos Foo Fighters e Queens Of The Stone Age, que se apresentam a partir das 19 horas com participação especial da banda de rock brasileira Ego Kill Talent.

Desde que os portões da Pedreira foram abertos para entrada do público, por volta das 16 horas, o movimento é intenso na Rua João Gava - como se pode ver pelo mar de gente que aparece na imagem acima.

As apresentações são um encontro de turnês. Do lado do Foo Fighters, é o "Concrete and Gold", do álbum lançado em setembro do ano passado. Já o Queens Of The Stone Age divulgado o álbum "Villains", lançado em agosto de 2017.

Antes de virem a Curitiba, as bandas já passaram por Rio de Janeiro e São Paulo. Já no próximo dia 4 (domingo), será vez de Porto Alegre (RS) receber as atrações.

BLOQUEIO DE RUAS

Por conta do show, desde às 12 horas a Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) realiza bloqueios nas ruas da região. A previsão é de que o trânsito seja liberado por volta das 23 horas, após o término das apresentações.

Os bloqueios serão nas ruas Eugênio Flôr (a partir da Rua Martin Kaiser até a Maria Bauer Siegmund), João Gava (até a rua Enéas de Sá) e Rua Antônio Krainski, que será bloqueada até o cruzamento com a Benedito Correia de Freitas.

Agentes da Setran estão dando apoio à operação e orientam o trânsito na região.