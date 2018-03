SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Intérprete do personagem Laranjinha da série "Cidade dos Homens" desde 2002, o ator Darlan Cunha, 29, foi preso na tarde desta sexta-feira (2) no Morro da Babilônia, na zona sul do Rio de Janeiro. A prisão aconteceu por volta das 14h quando a polícia fazia um patrulhamento na rua do Rosário. Cunha foi uma das pessoas abordadas.

Depois de uma análise de pendências jurídicas, a política identificou que havia um mandado de prisão em aberto contra o ator por lesão corporal e violência doméstica. Darlan Cunha foi levado para 12ª DP em Copacabana, na zona sul da capital fluminense. O ator publicou em seu Instagram Stories (ferramenta de compartilhamento de vídeos e fotos que desaparecem depois de 24 horas) uma imagem com a frase: "De rotina sendo encaminhado para a delegacia! Por atitude suspeita". A reportagem não conseguiu localizar a assessoria do ator para comentar o caso.

LEI MARIA DA PENHA

Em 2013, Darlan foi acusado pela namorada de agressão e cárcere privado. Na época, a polícia instaurou um inquérito para apurar os crimes de lesão corporal dolosa (com intenção), com base na Lei Maria da Penha, e cárcere privado. De acordo com o UOL, a namorada retirou a acusação de agressão. Na época, o advogado Marivaldo Sena contou que a jovem de 16 anos deu uma nova versão sobre o caso. Como a denúncia havia sido feita com base na lei Maria da Penha, a queixa não pode ser retirada nem pela própria vítima -o que torna necessária a nova declaração.

"CIDADE DOS HOMENS"

Em janeiro passado, Darlan Cunha participou da sexta temporada de "Cidade dos Homens", atração criada pela Globo em parceria com a O2 Filmes. Escritos por Marton Olympio, com supervisão de roteiro de George Moura e direção de Pedro Morelli, os quatros episódios abordaram tramas paralelas, com histórias mais emotivas e com mais ação. "A gente retrata o que temos passado na atualidade. Os roteiros vêm bem definidos e com assuntos que a gente tem vivido ou acompanhado pela televisão", afirmou Cunha, na época da estreia do seriado.