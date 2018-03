Grêmio e Sport ficam perto de acerto por André

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A negociação entre Sport e Grêmio por André voltou à tona nesta sexta-feira (2) e, desta vez, caminha para um acerto entre os clubes. O novo acordo envolve, além de uma quantia em dinheiro, o empréstimo de dois jogadores do time gaúcho aos pernambucanos.

Segundo apurou a reportagem, o Grêmio fez uma nova proposta ao Sport e está disposto a pagar 1,5 milhão de euros para comprar os 70% dos direitos do atacante. Além disso, dois jogadores do clube gaúcho reforçariam os pernambucanos por empréstimo, até o fim do ano: o zagueiro Bressan, de 25 anos, e o meia-atacante Patrick, de apenas 19 anos. Os dois jogadores solicitados pelo Sport foram Bressan e Lima, meia que defendeu o Ceará no ano passado e nesta temporada já fez nove partidas com a camisa tricolor. Porém, o mais provável é que, ao invés de Lima, Patrick deixe o clube gaúcho –o jogador inclusive já se despediu nas redes sociais e indicou acerto com o Sport.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o próprio executivo de futebol do Sport, Leonardo Bóris, confirmou a retomada das negociações. "Estamos em negociação, vamos ver se desta vez a gente consegue um desfecho feliz para o Grêmio, feliz para o Sport e feliz para o André", disse o dirigente, admitindo que a negociação envolverá jogadores do Grêmio. "É uma possibilidade que a gente está estudando.

O Grêmio já falou que tem interesse de colocar alguns jogadores, fora a questão financeira, e a gente vai estudar esses nomes e vamos ter o aval do professor Nelsinho [Baptista, técnico] para poder avançar ainda mais nessas negociações", acrescentou. Na semana passada, o Grêmio havia encerrado a negociação pelo centroavante depois que o Sport recusou uma oferta de 2,5 milhões de euros (R$ 9,5 milhões) por 60% do jogador. Vale lembrar que o Grêmio enviou uma lista com 30 inscritos para a Libertadores na última segunda-feira (26) e, com isso, caso André seja contratado, ele não poderá mais ser utilizado na primeira fase da competição sul-americana.

André tem contrato com o Sport até 2022 e não entra em campo com a camisa rubro-negra há mais de três semanas. Seu último jogo aconteceu no dia 3 de fevereiro, contra o Central-PE, pelo Campeonato Pernambucano. Em 2018, ele tem apenas quatro jogos pelo Sport. Recentemente, André chegou a ser notificado pelo Sport na Justiça por faltar ao trabalho. Insatisfeito por não ter sido negociado, ele pegou seus pertences no CT do time pernambucano na quinta-feira retrasada (22) e ficou sumido até a última terça (27), quando voltou a aparecer.