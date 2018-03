Irmãos acusados da morte de youtuber se tornam réus

Redação Bem Paraná, com informações do G1

02/03/18 às 19:32 - Atualizado às 19:34 Redação Bem Paraná, com informações do G1

Cleverson e Everton (foto: Reprodução/RPC)

Os irmãos Everton e Cleverson Vargas, acusados pela morte da youtuber Isabelly Cristine Santos, se tornaram réus do processo. A juíza Bianca Bacci Bisseto, da Vara Criminal de Pontal do Paraná, aceitou a denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra os irmãos. As informações são do site G1.

Everton, que efetuou o disparo, foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe e também responderá por porte ilegal de arma.

Cleverson Vargas, que dirigia o automóvel, foi denunciado por homicídio qualificado, como partícipe. E também por embriaguez ao volante.

A juíza determinou ainda a suspensão do registro de arma de fogo de Everton e a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Cleverson.

Os irmãos estão presos no Centro de Triagem de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba. Se condenados, os irmãos podem receber pena de 12 a 30 anos de prisão.

Isabelly foi baleada em 14 de fevereiro em Pontal do Paraná. Ela foi atingida cabeça e morreu no hospital.

