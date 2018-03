Tentativa de assalto a banco tem dois mortos e clientes feitos reféns no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram na tarde desta sexta-feira (2) em uma tentativa de assalto a banco na região de Madureira, zona norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, as vítimas são um suspeito e um cliente. O crime aconteceu em uma agência do Santander, localizada na rua Maria Freitas. Após o tiroteio, os criminosos fizeram funcionários e clientes reféns. Houve negociação e, por volta das 19h20, quatro criminosos se renderam. O porta-voz da PM, major Ivan Blaz, afirmou, em entrevista à GloboNews, que seguranças da agência trocaram tiros com os assaltantes. O subtenente reformado da PM Ubirajara Pereira dos Santos, 52, identificado como cliente do banco, deu entrada no Hospital Carlos Chagas com ferimento a bala e morreu. Outro cliente também foi ferido e levado para a unidade. O Bope (Batalhão de Operações Especiais) chegou a ser acionado para negociar a liberação dos reféns, com o auxílio de parentes dos criminosos. A assessoria do Santander ainda não se manifestou sobre o assalto.