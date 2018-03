Greca afirma que passagem de ônibus não vai subir em 2018

Greca (foto: Arquivo Bem Paraná)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, afirmou nessa sexta-feira (dia 2) que não haverá aumento no preço da tarifa de ônibus no transporte coletivo do município em 2018. A declaração foi em entrevista para a RPC TV. Ou seja, o preço de R$ 4,25 será mantido até o final do ano.

"O sacrifício já foi feito ano passado (...). A ideia é que a tarifa fique estável enquanto nós conseguirmos que ela não dê prejuízo para os outros serviços da prefeitura", afirmou Greca, para a RPC TV.

O último reajuste ocorreu em 6 de fevereiro de 2017. Segundo a Prefeitura, o aumento foi necessário para reequilibrar as contas do Fundo de Urbanização de Curitiba (FUC), para onde vão as receitas do transporte coletivo. Em janeiro de 2017, o saldo do FUC era negativo, de quase R$ 6 milhões, segundo a Prefeitura. Em dezembro, o saldo era positivo, com cerca de R$ 42 milhões.