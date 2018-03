Flamengo e Botafogo reeditam clássico em clima de revanche

PAULO BATISTELLA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo reencontra o Flamengo neste sábado (3), às 17h, com titulares, capitão e até técnico diferentes em relação ao último clássico —o que vale dizer aos desavisados que não faz nem um mês. O clássico mais recente, pela semifinal de Taça Guanabara, em 10 de fevereiro, foi justamente o que determinou tantas mudanças em General Osório. A partida seguiu roteiro dos sonhos aos flamenguistas: placar favorável por 3 a 1, “ceifada” do então estreante Henrique Dourado e reedição de Vinícius Júnior do “chororô”.

Em paralelo, a derrota sinalizou o ápice da crise botafoguense, que se iniciara após queda precoce na Copa do Brasil. Felipe Conceição deu lugar a Alberto Valentim no comando técnico alvinegro.

Com mudanças na formação, o Botafogo somou duas vitórias seguidas na Taça Rio. Agora, tenta consolidar o ambiente repaginado se valendo da revanche. “Desde a chegada do Alberto, a equipe cresceu, é um time diferente daquele primeiro jogo.

A confiança está bem melhor e vamos tentar colocar tudo em prática”, disse o volante João Paulo, que portou a braçadeira de capitão enquanto o lesionado Jefferson, que poderá voltar neste final de semana, se recuperava.

O Flamengo, por sua vez, não mudou tanto, mas já começa a ser questionado. O time rubro-negro chegou ao último clássico com campanha impecável no Carioca.

Desta vez, vem de derrota por 4 a 0 para o Fluminense e tropeço em casa na estreia da Libertadores. Diferentemente do rival, a equipe da Gávea evita o clima de revanchismo. “Do lado de lá, eles podem falar o que quiserem. Mas a gente tem que manter a cautela e a tranquilidade para fazer um grande jogo e conseguir a vitória”, afirmou o volante Jonas.

O palco do duelo, válido pela terceira rodada da Taça Rio, será o Engenhão, casa do Botafogo. No entanto, o mandante é o Flamengo, que pagará aluguel aos alvinegros.

FLAMENGO Diego Alves; Pará (Rodinei), Réver, Juan, Renê; Jonas, Lucas Paquetá e Diego; Everton Ribeiro, Everton e Henrique Dourado. T.: Paulo César Carpegiani

BOTAFOGO Gatito Fernández (Jefferson); Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, João Paulo e Valencia; Rodrigo Pimpão, Kieza e Ezequiel. T.: Alberto Valentim Estádio: Engenhão, no Rio Horário: 17h deste sábado Juiz: João Batista de Arruda