Príncipe Harry e Meghan convidam 2.640 pessoas para ver chegada a casamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Exatamente 2.640 pessoas serão convidadas ao parque do Castelo de Windsor para ver a chegada e a saída do príncipe Harry, 33, e da atriz Meghan Markle, 36, do casamento, em 19 de maio, informou nesta sexta (2) o Palácio de Kensington. Deste total, 1.200 serão pessoas de todo o Reino Unido, com idades e experiências de vida diferentes. Segundo a Casa Real Britânica, a intenção é que "os membros do público também se sintam parte da celebração". "Este casamento, como todos, será um momento de diversão e alegria que será um reflexo da personalidade e dos valores dos noivos", informou a assessoria, sem especificar como estes convidados serão escolhidos pelo casal. Os restantes serão membros de entidades filantrópicas, da comunidade de Windsor, crianças de escolas locais e funcionários da família real. Harry e Meghan se casarão na capela de são Jorge, no palácio, às 12h (8h em Brasília). Estes convidados verão a chegada dos casal e das pessoas que assistirão à cerimônia na capela, assim como a saída deles em carruagem, em procissão que percorrerá Londres antes de voltarem a Windsor para a festa. O namoro de Harry e Meghan foi revelado em 2016. Em dezembro daquele ano, ele apresentou a namorada ao irmão e ao pai, o príncipe Charles. O noivado dos dois foi anunciado em novembro. Segundo o site Entertainment Tonight, o casal escolheu o Castelo de Windsor, em vez da Abadia de Westminster, para acelerar o casamento devido à idade avançada do príncipe Philip, 96.