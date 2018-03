Autor de 'Me Chame Pelo Seu Nome' vem para a Flip

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Flip (Festa Literária Internacional de Paraty) anunciou, nesta sexta-feira, a participação do escritor egípcio radicado nos EUA André Aciman. Ele é o autor de "Me Chame Pelo Seu Nome" (Intrínseca), que inspirou o filme de mesmo nome que concorre em quatro categorias do Oscar, incluindo melhor filme. "Aciman vai tratar de exílio, da escrita da memória e do desejo, de paisagens e identidades múltiplas e multiculturais, temas interditos e Proust", diz a curadora Joselia Aguiar, em nota. O livro conta o caso entre um rapaz mais novo e um homem mais velho no interior da Itália. No Oscar, o longa-metragem de Luca Guadagnino concorre ainda nas categorias melhor ator, melhor roteiro adaptado e canção. Nascido em Alexandria, filho de judeus sefarditas, exilou-se com a família na Itália. Sobre essa experiência, escreveu o livro de memórias "Out of Egypt", em 1995. O sucesso mundial, contudo, veio com "Me Chame Pelo Seu Nome", em 2007.