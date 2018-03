Palmeiras compra volante do Paraná Clube

Gabriel Furtado (foto: Divulgação/Agência Palmeiras/Cesar Greco)

O Palmeiras decidiu comprar o volante Gabriel Furtado, 18 anos, do Paraná Clube. O jogador estava emprestado ao clube paulista desde o início de 2017. O contrato previa uma cláusula de compra automática de 40% dos direitos econômicos do jogador por R$ 400 mil, segundo informações do site Torcedores.com. O documento também permite que o Palmeiras compre mais 40% - ou seja, chegando a 80%. Os clubes não confirmaram a informação.

Gabriel Furtado foi um dos destaques do Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores 2018. No ano passado, chegou a disputar uma partida com o time profissional – contra a Ponte Preta, pelo Brasileirão.

O volante é irmão do atacante Rafael Furtado, 18 anos, também revelado nas categorias de base do Paraná e que está emprestado para o Atlético-MG.