Foo Fighters se apresenta no palco da Pedreira Paulo Leminski (foto: Franklin de Freitas)

Os shows dos grupos de rock Foo Fighters e Queens Of The Stone Age levou um público de cerca de 21 mil pessoas à Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, nessa sexta-feira (dia 2) à noite. O número é uma estimativa, não um dado oficial. A lotação máxima do local é de 22 mil pessoas.

O Foo Fighters começou o show às 21h30, dentro do horário previsto, e levou o público à loucura já abertura com a música Run. O guitarrista e vocalista Dave Grohl mostrou energia e carisma, procurando o público e provocando uma participação ainda maior dos fãs. Clique aqui para ver a galeria de fotos desse show.

Depois de Run, a banda tocou All My Life, Learn To Fly, The Pretender, The Sky is a Neighborhood, Rope, Sunday Rain, My Hero, These Days, Walk, Breakout, Blitzkrieg Bop (cover de Ramones), Under Pressure, Monkey Wrench, Times Like These, Generator, Big Me e Best of You.

Antes do Foo Fighters, o Queens Of The Stone Age também entrou no palco no horário marcado, às 19h30. A qualidade do som e a performance da banda impressionaram o público. Clique aqui para ver a galeria de fotos desse show.

As apresentações são um encontro de turnês. Do lado do Foo Fighters, é o "Concrete and Gold", do álbum lançado em setembro do ano passado. Já o Queens Of The Stone Age divulgado o álbum "Villains", lançado em agosto de 2017.

Antes de virem a Curitiba, as bandas já passaram por Rio de Janeiro e São Paulo. Já no próximo dia 4 (domingo), será vez de Porto Alegre (RS) receber as atrações.

BLOQUEIO DE RUAS

Por conta do show, desde às 12 horas a Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) realiza bloqueios nas ruas da região. A previsão é de que o trânsito seja liberado por volta das 23 horas, após o término das apresentações.

Os bloqueios serão nas ruas Eugênio Flôr (a partir da Rua Martin Kaiser até a Maria Bauer Siegmund), João Gava (até a rua Enéas de Sá) e Rua Antônio Krainski, que será bloqueada até o cruzamento com a Benedito Correia de Freitas.

Agentes da Setran estão dando apoio à operação e orientam o trânsito na região.