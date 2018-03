PAÍS - Risco de temporais espalhados entre o Centro-Oeste e o Sudeste; faixa entre sul da Bahia e norte de Minas Gerais e Espírito Santo segue seca

ESTADO DE SP - Pancadas de chuva a qualquer hora no leste do estado, com risco de chuva forte entre a tarde e a noite

CAPITAL PAULISTA mínima: 21º C máxima: 28° C

lua cheia