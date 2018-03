Cabral é condenado novamente e recebe mais 13 anos de pena

FELIPE BÄCHTOLD RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O ex-governador do Rio Sérgio Cabral (MDB) foi condenado nesta sexta-feira (2) pela quinta vez pela Justiça Federal em uma ação penal. O juiz Marcelo Bretas o considerou culpado do crime de lavagem de dinheiro envolvendo a compra de joias da joalheria H. Stern e o condenou a mais 13 anos e quatro meses de prisão. Também foram condenados a mulher dele, Adriana Ancelmo, e os operadores Carlos Miranda, hoje delator, e Luiz Carlos Bezerra. Com isso, a soma de penas de Cabral já ultrapassa cem anos de prisão. Em uma das ações, ele foi condenado pelo juiz federal Sergio Moro, do Paraná. A sentença desta sexta afirma que o ex-governador lavou R$ 4,5 milhões comprando joias, como brincos e anéis de ouro, na H. Stern de 2009 a 2014. A decisão do juiz Bretas afirma que Carlos Miranda e Luiz Carlos Bezerra atuavam como intermediários e faziam os pagamentos —parte em dinheiro vivo— para ocultar a participação de Cabral. O dinheiro é proveniente de crimes de corrupção antecedentes, segundo a acusação. O processo contou com a colaboração de dois representantes e dois diretores da H. Stern. Eles contaram que Cabral e Adriana Ancelmo cobravam "discrição" na compra de joias e que os certificados e notas fiscais, obrigatórios nesse tipo de comércio, não foram emitidos. O objetivo seria ocultar a "origem criminosa" dos recursos. "As vendas foram realizadas, em geral, fora do ambiente das lojas, por vezes na residência do casal e até mesmo no Palácio Guanabara", diz a sentença de Bretas. A pena de Ancelmo foi fixada em dez anos e oito meses de prisão. Cabral está detido desde novembro de 2016. Desde janeiro, permanece no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. OUTRO LADO A defesa de Sérgio Cabral diz que a decisão é "só mais um capítulo da sentença que já foi proferida no processo originário, da Operação Calicute. Também afirma que a ideia de que alguém possa lavar dinheiro com joias é "insustentável". "Na sentença anterior (Eficiência II), o próprio juiz reconheceu que tem Sérgio Cabral como culpado de todos os fatos que lhe são imputados nos processos em curso na 7ª Vara Federal do RJ. A defesa irá recorrer da condenação e impetrará um habeas corpus para que o referido juiz seja impedido de sentenciar nos feitos que envolvem o nome do ex-governador."