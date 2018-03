França prevê 15 anos como idade de consentimento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Projeto de lei do governo francês vai determinar que as relações sexuais com menores de 15 anos serão automaticamente consideradas um estupro, afirmou nesta sexta (2) a ministra da Igualdade de Gênero, Marlène Schiappa. Além disso, caberá ao adulto provar que o adolescente deu consentimento para a relação. Atualmente, é o jovem que têm de provar se a relação ocorreu sob "ameaça, violência ou surpresa". "O que caracteriza uma civilização é também o que é proibido", afirmou Schiappa. "Uma proibição ao incesto deve existir, assim como uma de relações sexuais entre um adulto e uma criança." O projeto de lei faz parte de um pacote contra a violência sexual elaborado pelo governo Emmanuel Macron em resposta ao movimento "Balance ton porc" (delate seu porco), em que milhares de mulheres denunciaram assédio e estupros de forma anônima. O debate sobre o consentimento foi alçado a prioridade depois que um homem de 29 anos que teve relações com uma criança de 11 anos, que engravidou, foi absolvido da acusação de estupro sob a alegação de que não havia evidências de que ela havia sido coagida. O texto da lei sobre o consentimento deve ser apresentado à Assembleia Nacional até o fim de março. Nesta semana, parlamentares apresentaram ainda uma proposta que prevê multas de pelo menos 90 euros (cerca de R$ 360) para cantadas de rua.