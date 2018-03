'120 BPM' é o grande vencedor do César, o Oscar francês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme '120 Batimentos por Minuto', do Robin Campillo, foi o grande vencedor do César, o maior prêmio do cinema francês. O longa levou seis troféus, incluindo o de melhor filme, em cerimônia realizada nesta sexta (2). A obra, que havia sido premiada em Cannes, foi ignorada pelo Oscar neste ano. A trama, ambientada no começo dos anos 1990, acompanha a trajetória dos membros do grupo Act Up, que milita em prol dos direitos dos pacientes soropositivos. O filme de Campillo também levou os prêmios de melhor roteiro original, trilha sonora, montagem, ator coadjuvante (Antoine Reinartz) e ator estreante ( Nahuel Pérez Biscayart). "Au Revoir Là-Haut", história sobre dois ex-soldados que se juntam para tentar lucrar com os despojos da Primeira Guerra Mundial, também saiu premiado. O filme venceu en direção, roteiro adaptado, direção de arte, direção de fotografia e figurino. Veja a lista dos vencedores Melhor filme: "120 Batimentos por Minuto" Melhor atriz: Janne Balibar, "Barbara" Melhor diretor: Albert Dupontel, "Au Revoir Là-Haut" Melhor ator: Swann Arlaud, "Petite Paysan" Melhor documentário: "Eu Não Sou seu Negro", de Raoul Peck Melhor atriz coadjuvante: Sara Giraudeau, "Petit Paysan" Melhor filme estrangeiro: "Sem Amor", de Andrey Zvyagintsev Melhor roteiro adaptado: "Au Revoir Là-Haut" Melhor ator coadjuvante: Antoine Reinartz, "120 BPM" Melhor estreia: "Petit Paysan", de Hubert Charuel Melhor figurino: "Au Revoir Là-Haut" Melhor roteiro original: "120 Batimentos por Minuto" Melhor trilha sonora: "120 Batimentos por Minuto" Melhor montagem: "120 Batimentos por Minuto" Melhor direção de arte: "Au Revoir Là-Haut" Melhor som: "Barbara" Melhor direção de fotografia: "Au Revoir Là-Haut" Melhor ator estreante: Nahuel Pérez Biscayart, "120 Batimentos por Minuto" Melhor atriz estreante: Camélia Jordana, "Le Brio"