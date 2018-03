Quina volta a acumular e deve pagar R$ 4 milhões

SÃO PAULO, SP (FOHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4.619 da Quina. Os números sorteados nesta sexta-feira (2), em Maceió (AL), foram os seguintes: 03, 04, 16, 47 e 70. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 3, é de R$ 4.000.000,00.

Confira o rateio oficial:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 131 apostas ganhadoras, R$ 3.695,24

Terno - 3 números acertados - 7626 apostas ganhadoras, R$ 95,45

Duque - 2 números acertados - 173352 apostas ganhadoras, R$ 2,30

LOTOFÁCIL

Seis apostadores acertaram as 15 dezenas do concurso 1.631 da Lotofácil. Cada um deles vai receber o prêmio de R$ 338.044,47. Os números sorteados nesta sexta-feira (2), em Maceió (AL), foram os seguintes: 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 25. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 5, é de R$ 1.700.000,00.

Confira o rateio oficial:

15 acertos - 6 apostas ganhadoras, R$ 338.044,47

14 acertos - 623 apostas ganhadoras, R$ 1.431,05

13 acertos - 20467 apostas ganhadoras, R$ 20,00

12 acertos - 232981 apostas ganhadoras, R$ 8,00

11 acertos - 1227070 apostas ganhadoras, R$ 4,00

LOTOMANIA

Nenhum apostador acertou as 20 dezenas do concurso 1.845 da Lotomania. Os números sorteados nesta sexta-feira (2), em São Paulo, foram os seguintes: 00, 01, 12, 13, 20, 32, 35, 40, 48, 54, 58, 64, 67, 70, 84, 86, 87, 91, 92 e 94. O prêmio estimado para o próximo sorteio, no dia 6, é de R$ 2.200.000,00.

Confira o rateio oficial:

20 números acertados - Não houve acertador

19 números acertados - 9 apostas ganhadoras, R$ 28.476,54

18 números acertados - 100 apostas ganhadoras, R$ 1.601,81

17 números acertados - 1056 apostas ganhadoras, R$ 151,68

16 números acertados - 6332 apostas ganhadoras, R$ 25,29

15 números acertados - 27875 apostas ganhadoras, R$ 5,74 0 acertos - Não houve acertado