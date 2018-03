Fluminense busca 3ª vitória seguida para apagar má impressão da Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fluminense enfrenta o Volta Redonda neste domingo, às 17h, no estádio Los Larios, em Xerém, em busca da terceira vitória consecutiva na Taça Rio. A equipe tricolor venceu os primeiros dois jogos por goleada e lidera o Grupo C do segundo turno do Campeonato Carioca. Mas, além de seguir bem posicionado no torneio, o Fluminense precisa apagar a má impressão deixada nesta quinta-feira, quando foi derrotado pelo Avaí, no Engenhão, por 2 a 1, pela terceira fase da Copa do Brasil. Esse tropeço acabou com uma sequência de seis vitórias do time de Abel Braga, incluindo jogos da Copa do Brasil e do Estadual. O Fluminense também havia aplicado goleadas em suas últimas três partidas. Para esse retrospecto recente não ser esquecido, o Fluminense precisa manter o embalo contra o Volta Redonda, que até então está decepcionando no Estadual. A equipe só venceu uma partida em sete disputadas até agora no Estadual. Para encarar o Volta Redonda, o Fluminense deve seguir apostando em um sistema que vem dando bons resultados na temporada. O trio de zaga, formado por Renato Chaves, Gum e Ibañez, dá sustentação ao time, que conta com a boa fase do atacante Marcos Júnior. Dessa forma, o Fluminense deve ter a seguinte formação para encarar o Volta Redonda: Júlio César; Renato Chaves, Gum, Ibañez; Gilberto, Richard, Jadson, Sornoza, Marlon; Marcos Júnior, Pedro. Estádio: Los Larios, em Duque de Caxias (RJ) Horário: 17h deste domingo Juiz: Daniel Victor Costa Silva