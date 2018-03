Técnico do Santos vê Corinthians em vantagem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Não foi apenas a derrota para o Real Garcilaso, pela estreia na Libertadores, que fez o técnico do Santos, Jair Ventura, lamentar. Ele também ressaltou o pouco tempo de recuperação que seu elenco terá para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista.

Por causa disso, Jair já vê o Corinthians em vantagem, pois o rival terá um dia a mais para se recuperar da altitude na Colômbia. O time de Fábio Carille atuou na quarta-feira e empatou com o Millonarios, em Bogotá, por 0 a 0, também pela Libertadores. Jair ainda fez questão de dizer que o Santos enfrentou altitude maior que os corintianos na rodada: 3.400m de Cusco contra 2.600m de Bogotá.

"Recuperação total, viagem cansativa, nós que não jogamos sentimos, imagina para os nossos atletas. Agora é descansar. Nós completamos nosso décimo jogo no ano. Sabemos da força do Corinthians. Eles tiveram um dia a mais de descanso, nossa altitude foi maior, mas temos de superar isso tudo para voltar à sequência boa de vitórias que estamos dentro do Paulista", afirmou.

No Paulista, o Santos vem de três vitórias consecutivas. A equipe alvinegra ganhou de São Paulo, São Caetano e Santo André nas últimas rodadas em retrospecto que a fez disparar na liderança do Grupo D. Pela classificação geral, o Santos soma 17 pontos e tem a segunda melhor campanha do Estadual, três pontos atrás do Palmeiras. O Corinthians é o terceiro melhor do torneio, com 16 pontos.