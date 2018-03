Atrás de embalo na Taça Rio, Vasco encara o Boavista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Vasco enfrenta o Boavista neste domingo, às 19h30, em Cariacica (ESP), pela terceira rodada da Taça Rio. O time dirigido por Zé Ricardo precisa embalar para entrar de vez na briga para ir às semifinais do Campeonato Carioca. Depois de nem sequer se classificar para a semifinal da Taça Guanabara, o Vasco falhou no começo do segundo turno. A equipe cruzmaltina perdeu para a Portuguesa-RJ, com uma formação reserva, mas, depois, sofreu com os titulares para derrotar o Macaé, em São Januário. A vitória só foi assegurada aos 50 minutos do segundo tempo. O resultado levou o Vasco à vice-liderança do Grupo B, com o mesmo número de pontos do Flamengo. Mas isso só foi possível porque os times dessa chave estão em grande desvantagem em relação ao Grupo C. Na Taça Rio, existe a tabela de jogos é feita com o cruzamento das chaves. Como a estreia do Vasco na Taça Libertadores da América está longe -apenas no dia 13 contra a Universidad de Chile-, o técnico Zé Ricardo não deve ter problemas para colocar sua força máxima em campo. O desfalque é o meio-campista Giovanni Augusto, que ainda brigava para virar titular, por causa de uma lesão no joelho. O Vasco deve ter a seguinte escalação para enfrentar o Boavista: Martín Silva; Yago Pikachu, Paulão, Erazo, Henrique; Desábato, Wellington, Wagner, Evander; Paulinho, Andrés Ríos. Estádio: Kleber Andrade, em Cariacica (ES) Horário: 19h30 deste domingo Juiz: Leonardo Garcia Cavaleiro