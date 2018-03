Ferroviária busca empate com Mirassol pelo Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com uma reação no fim da partida, a Ferroviária buscou empate por 2 a 2 com o Mirassol, nesta sexta-feira (2), pela décima rodada do Campeonato Paulista. Jogando no estádio Fonte Luminosa, o time de Araraquara desperdiçou uma cobrança de pênalti, com Léo Castro, aos 16min, e, depois, viu o adversário abrir vantagem de 2 a 0 no primeiro tempo. Zé Roberto abriu o placar, aos 42min, e Xuxa ampliou, aos 55min, de pênalti. Na etapa final, a Ferroviária diminuiu a diferença aos 32min, com um gol de cabeça de Hygor. Oito minutos mais tarde, em cobrança de falta, Diogo Mateus marcou, decretando o placar final. O resultado não foi bom para nenhuma equipe. Com apenas duas vitórias em dez jogos, a Ferroviária segue na lanterna do Grupo C, com 11 pontos, dois atrás do São Bento, que é o vice-líder. O Mirassol também tem 11 pontos e é o último do Grupo D, ficando um atrás do Botafogo-SP, o vice-líder. Na próxima rodada, a Ferroviária recebe o Bragantino, no dia 8, enquanto o Mirassol joga um dia antes contra o Corinthians, no Itaquerão. Rogerinho perde de argentino e está fora do Brasil Open SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O tenista Rogério Dutra Silva foi eliminado nesta sexta-feira (2) do Brasil Open, disputado em quadra de saibro, em São Paulo. O brasileiro saiu na frente contra o argentino Horacio Zeballos, mas caiu por 2 sets a 1, com parciais de 6-7, 6-2 e 6-4. Número 106 do ranking mundial, Rogerinho era o último brasileiro na chave principal do torneio que é disputado no ginásio do Ibirapuera. Zeballos, 69º colocado no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), chega às semifinais depois de também já ter eliminado o brasileiro Thomas Bellucci e o francês Gael Monfils.