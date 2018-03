São Bento busca reação contra o Red Bull no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem vencer há duas rodadas, o São Bento tem um confronto difícil, neste sábado, às 16h30, contra o Red Bull, pela décima rodada do Campeonato Paulista. O time de Sorocaba joga no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e corre até o risco de ser ultrapassado na vice-liderança do Grupo B. Com 13 pontos, o São Bento tem dois de vantagem para o Novorizontino, que atuará em casa, também neste sábado, contra o Ituano. O time do técnico Paulo Roberto Costa vem de uma derrota fora de casa para o São Caetano e, por isso, vai em busca de recuperação. A novidade na equipe pode ser a volta do atacante Lúcio Flávio, que estava fora do time para tratar de uma contusão muscular. O Red Bull também não vence há duas rodadas e precisa reagir. Na última partida, perdeu para o Ituano por 1 a 0 fora de casa. A equipe de Campinas está em terceiro lugar no Grupo D, com 11 pontos, mas tem chance de assumir a vice-liderança, que hoje pertence ao Botafogo-SP, com 12. De olho no "mata-mata", Novorizontino e Ituano se enfrentam no Estadual SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novorizontino e Ituano se enfrentam neste sábado, às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, de olho nas quartas de final do Campeonato Paulista. O time de Novo Horizonte vem de uma derrota para o Bragantino e ocupa a terceira colocação do Grupo C, com 11 pontos. Para subir na tabela, tem de ganhar do Ituano e torcer contra o São Bento, que joga fora de casa diante do Red Bull. A equipe de Sorocaba é vice-líder, com 13. O Ituano também está atrás da vaga no "mata-mata", mas aparentemente vive uma situação mais confortável. Assim com o Palmeiras, o Ituano só perdeu uma vez na competição e ocupa a vice-liderança do Grupo A, com 14 pontos. Vindo de duas vitórias seguidas, o time rubro-negro tem dois pontos de vantagem sobre o Bragantino e está dois atrás do Corinthians. Ou seja, o Ituano pode terminar a décima rodada tanto na liderança da chave, como cair para a terceira colocação. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo-SP tenta acabar com a seca de vitórias ao enfrentar o Santo André, neste sábado, às 19h, no estádio Bruno José Daniel. A equipe de Ribeirão Preto empatou nas últimas três rodadas do Campeonato Paulista e começou a ser pressionada na vice-liderança do Grupo D. Com dois gols marcados nesse período, o time tricolor empatou com Ponte Preta, São Bento e Linense e permitiu que Red Bull e Mirassol encostassem na tabela de classificação. O Botafogo-SP chega à partida contra o Santo André com 12 pontos somados, contra 11 de seus concorrentes. Já o Santo André tem outra preocupação. A equipe do ABC tem a segunda pior campanha do torneio, com apenas oito pontos, e corre risco de rebaixamento para a Série A-2. Nas últimas três rodadas, o time só conquistou um ponto e vem de uma derrota por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro.