SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De autoria de Walcyr Carrasco, a novela "O Outro Lado do Paraíso" é exibida na faixa das 21 horas da Globo. Clara (Bianca Bin) afirma que acabará com Gustavo (Luis Melo). Elizabeth (Glória Pires) pede que Renan (Marcello Novaes) a ajude a se reaproximar de Adriana (Julia Dalavia). Adriana desconfia dos novos pedidos de exames médicos e pressente que há algo errado com sua saúde. Raquel (Érika Januza) revela a Bruno (Caio Paduan) que está envolvida com Radu (Thiago Thomé). Mariano (Juliano Cazarré), Valdo (Alexandre Rodrigues) e Xodó (Anderson Tomazini) estranham a presença de Sophia (Marieta Severo) na mina. Sophia pede que Zé Victor (Rafael Losso) vigie Mariano. Mariano e Valdo armam para fugir com a esmeralda gigante. Estela (Juliana Caldas) estranha o desânimo de Juvenal (Anderson Di Rizzi) com seu casamento. Renan pressiona Jô (Bárbara Paz) para lhe dar o dinheiro prometido para a grife de Elizabeth (Glória Pires). Patrick (Thiago Fragoso) garante a Elizabeth que Renato (Rafael Cardoso) não é boa companhia para Clara. Clara sai para jantar com Renato. Juvenal descobre que Desirée (Priscila Assun) trabalha no bordel. Zé Victor flagra Mariano com a esmeralda e avisa Sophia. Mariano, Lívia (Grazi Massafera) e Tomaz fogem. Sophia denuncia Lívia pelo sequestro de Tomaz.