Rodolfo declara guerra a Artena em 'Deus Salve o Rei'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De autoria de Daniel Adjafre, a novela "Deus Salve o Rei" é exibida na faixa das sete pela Globo Demétrio (Tarcísio Filho) fica alarmado com a convicção de Catarina (Bruna Marquezine) de que o atentado foi encomendado pelo reino de Montemor. Catarina restringe a entrada de pessoas no quarto de Augusto (Marco Nanini) somente aos médicos e avisa a Demétrio que ele tratará os assuntos do reino com ela. Betânia (Dayse Pozato) incentiva Ulisses (Giovanni de Lorenzi) a não dar importância à opinião de Romero (Marcello Airoldi) . Catarina nomeia Rômulo o novo chefe do exército de Artena. Demétrio teme uma guerra entre Artena e Montemor. Catarina manda cortar o fornecimento de água a Montemor. Afonso (Rômulo Estrela) tenta convencer Rodolfo a conversar com Catarina. Tiago avisa à família que foi convocado para o exército. Saulo anuncia que o reino ordenou que todos ficassem de prontidão para a guerra. Afonso diz a Demétrio que só Augusto pode evitar o confronto entre Artena e Montemor. Rodolfo (Johnny Massaro) declara guerra a Artena.