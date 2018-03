Plano de Messi para chegar 100% na Copa envolve descanso e academia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lionel Messi está descansando mais do que o normal no Barcelona. Na academia, seus treinos estão mais fortes. E a liderança no Espanhol tem sido fundamental para o plano do argentino: chegar 100% na Copa do Mundo. Sem deixar o time catalão de lado, o camisa 10 traçou uma estratégia para estar em sua melhor forma na Rússia. Aos 30 anos, Messi foi poupado em sete partidas na atual temporada pelo técnico Ernesto Valverde. Foi reserva em dois jogos da Liga dos Campeões, em um do Espanhol e em três da Copa do Rei, além de ter sido substituído em outro. Assim, ganhou sete partidas de "descanso", ainda mais significantes se considerado o fato de que ele está acostumado a ficar os 90 minutos em campo. Na temporada passada, nesse mesmo período, foram só três jogos em que ele se ausentou por opção do técnico. Os outros 24 dias em que ficou afastado se deram por conta de uma lesão muscular sofrida em setembro de 2016, seu último grande problema físico. Em comparação com a temporada que antecedeu a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, Messi só foi preservado pelo então técnico Gerardo Martino em uma partida. Na época, o argentino encarou uma série de três lesões, sendo que duas delas o deixaram fora de combate por mais de 20 dias. ACADEMIA Com mais dias de descanso entre alguns jogos, Messi também mudou sua rotina na academia, segundo relatou seu companheiro Rakitic. “Ele está muito concentrado. Nunca havia visto Messi trabalhar tanto na academia. Ele está dando seu máximo para ficar em forma e isso nos ajuda muito”, opinou o croata ao “Marca”. Como os dois serão adversários na Copa, já que Argentina e Croácia se enfrentam no dia 21 de junho pelo grupo D, Rakitic até brincou, sugerindo que Messi não guarde energias para o Mundial. “Tomara que ele gaste tudo aqui no Barça, antes da Copa, assim será um adversário rival forte”. Para que todo o plano de Messi dê certo, a campanha do Barcelona no Espanhol tem sido fundamental. Como o time lidera a competição, o argentino pode ganhar até mais descanso nos meses que antecedem a Copa. Para isso, tropeços como o empate com o Las Palmas, na última quinta-feira, não podem acontecer. A equipe catalã também já está garantida na final da Copa do Rei, marcada para 21 de abril. Assim, a tendência é que a prioridade de Messi no Barcelona sejam os compromissos pela Liga dos Campeões, com as partidas mais importantes do Espanhol na sequência. Tudo em busca de seu primeiro título profissional pela Argentina, justamente o maior de todos.