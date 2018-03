'Não sei se deu certo', diz Thiago Lacerda sobre casamento

MARCELA RIBEIRO RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Casado há 17 anos com Vanessa Lóes, Thiago Lacerda é bem realista de que nem tudo são flores na vida a dois. O ator diz que não existe fórmula para o casamento dar certo. "Não tenho o segredo... Não sei se deu certo, se dá certo. A gente vai vivendo, construindo planos juntos, vai se desafiando, se descobrindo, insistindo em tentar melhorar, é o que a gente tem feito ao longo desses anos todos. Não sei se deu certo, se é a maneira de se fazer. As pessoas são diferentes, os casais são diferentes. Não dá para ficar cagando regra e tentar inventar a roda. Muitos filósofos morreram tentando inventar essa roda aí, da felicidade, do casamento. Isso não existe. Desculpa decepcionar os românticos."

Pai de Gael, 9, Cora, 7, e Pilar, 3, o ator diz que gosta de fazer programas com os filhos e revela o que aprendeu com a paternidade. "Tenho as minhas dificuldades, eles já perceberam. Espero que eles tenham já descoberto que o pai não é o super-homem, que tem defeitos, mas amo estar com eles. Amo ir à praia, ao cinema, ver TV, conversar. Sou como deve ser pai e filhos, com todas as dificuldades, contradições, com as descobertas, amor, carinho, respeito as individualidades", disse Thiago. "Tenho três filhos, cada um é de um jeito, cada um vê o mundo de um jeito, você pasteurizar não é uma boa ideia, tenho aprendido muito com a paternidade, a enxergar as individualidade e respeitas elas", completa.

O ator está no elenco de "Orgulho e Paixão", próxima novela das seis, que estreia dia 20 na Globo. Na trama, inspirada em Jane Austen, ele será Darcy, filho do industrial inglês Lorde Wiiamson (Tarcísio Meira). O personagem vai se apaixonar por Elisabeta (Nathalia Dill), que o fará questionar seus preceitos tradicionalistas. "Os dois têm um temperamento muito parecido. O Darcy me parece ser um conflito mais duro, a Elisabeta é a evolução da espécie do Darcy, acho que ele olha para frente e enxerga ela", analisa.