03/03/18 às 10:18 - Atualizado às 12:26 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Um caminhão tombou na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo tombou na altura do km 41 nesta manhã de sábado, 3.

A Autopista afirma que o trânsito está lento na região e segue em meia pista. O acidente foi nas primeiras horas desta madrugada.

A fila de carros já chega a 10 quilômetros. Por volta do meio dia as pistas foram liberadas.