Forças Armadas fazem nova ação na Vila Kennedy, no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Homens das Forças Armadas fazem neste sábado (3) uma operação na comunidade de Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. Segundo o Comando Militar do Leste (CML), a ação visa a desobstruir vias. As informações são da Agência Brasil. Nas favelas do Rio de Janeiro, as quadrilhas armadas que controlam os territórios costumam colocar barricadas nas vias de acesso para impedir a passagem de veículos e dificultar a ação da polícia.

A operação de hoje é exclusiva das Forças Armadas e não conta com o apojo da polícia, segundo o CML. As Forças Armadas fizeram uma grande ação na Vila Kennedy e favelas vizinhas com o apoio da polícia em 23 de fevereiro. Depois dessa ação, os militares voltaram à comunidade duas vezes para retirar barricadas.