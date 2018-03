International Board aprova árbitro de vídeo, e Fifa quer uso na Copa

(foto: Divulgação/CBF)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A International Board, órgão responsável por definir as regras do futebol, aprovou neste sábado (3) o uso do VAR (sistema de árbitro de vídeo) no esporte. Com isso, cresce a possibilidade da tecnologia ser utilizada durante a Copa do Mundo da Rússia, que será realizada de 14 de junho a 15 de julho. A decisão, unânime, foi tomada durante o 132º Encontro anual da entidade, realizado na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça. "A International Board decidiu aprovar o VAR. A partir de hoje, o árbitro de vídeo faz parte do futebol. E isso é uma notícia importante. É um assunto que vem sendo discutido há décadas. Há dois anos, decidimos testar para saber se funcionaria. Fizemos esses testes, analisamos, cerca de 20 federações testaram, tivemos uma análise acadêmica e chegamos à conclusão que o VAR é bom para o futebol e para a arbitragem, traz mais justiça aos jogos. Por isso, decidimos aprovar" disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em comunicado. A Fifa deve confirmar o uso do VAR na Copa do Mundo da Rússia no dia 16 de março, em reunião do conselho da entidade, que será realizada na Colômbia. Infantino, entusiasta dessa tecnologia, afirmou após a decisão da International Board que atuará em favor da aprovação do árbitro de vídeo no Mundial.