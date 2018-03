WWF e Mar Aberto fazem mutirão de limpeza da Praia de Copacabana

As organizações não governamentais WWF-Brasil e Instituto Mar Aberto fazem até o meio-dia um mutirão de limpeza na Praia de Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Cerca de 500 voluntários estão desde as 8h recolhendo lixo sólido na areia da praia e conversando com os banhistas.

A ideia é não só limpar a sujeira, mas também auxiliar na educação ambiental das pessoas que frequentam a praia e evitar que elas sujem a praia novamente.

A iniciativa faz parte do projeto Clean Up. Esse é o primeiro mutirão de limpeza das praias neste ano. A previsão é fazer mais dois ainda no primeiro semestre.

No Rio de Janeiro, a limpeza das praias é feita diariamente pela Comlurb, a companhia de limpeza municipal, que recolhe toneladas de resíduos sólidos todos os dias das areias cariocas.