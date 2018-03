'Brasil é o país que mais mata LGBTs', diz Salete Campari

(foto: Reprodução Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Drag queen veterana da TV brasileira, Salete Campari fez seu alerta contra a transfobia e homofobia no "Ritmo Brasil" (RedeTV!) que vai ao ar neste sábado (3). "A homofobia e a transfobia continuam. A cada dia uma travesti é assassinada por motivos de ódio e o Brasil é o país que mais mata LGBTs em todos os sentidos. Então a gente precisa, de verdade, começar a abrir as portas para a comunidade poder se empoderar", disse Salete. Em homenagem ao 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a cantora fez uma performance de Elis Regina no programa, apresentado por Faa Morena e com participações de Maria Alcina, Adrhyana Rhibeiro e Silvetty Montilla. O "Ritmo Brasil" vai ao ar aos sábados, às 19h30, pela RedeTV!