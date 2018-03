Estado do Rio espera vacinar 500 mil pessoas contra a febre amarela

Unidades de saúde de 92 municípios fluminenses participam hoje (3) de uma mobilização contra a febre amarela. O chamado Dia D de vacinação contra a doença espera imunizar 500 mil pessoas em todo o estado, até as 17h deste sábado.

Mas, de acordo com o subsecretário de Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, Alexandre Chieppe, os postos de saúde, hospitais, tendas especiais e quartéis que participam do Dia D estão preparados para vacinar até 1 milhão de pessoas.

“O estado do Rio de Janeiro já tem uma cobertura de 72% [do público-alvo]. Em alguns locais, a gente está com a cobertura bem elevada, principalmente no interior do estado, e [nesses lugares] a procura certamente vai ser menor porque faltam poucas pessoas para serem vacinadas. Nosso grande desafio, em termos de cobertura vacinal, é aqui na região metropolitana”, disse Chieppe.

Na cidade do Rio de Janeiro, 230 unidades de saúde participam da campanha. A expectativa é vacinar 200 mil pessoas hoje. De acordo com o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, cerca de 1 milhão de pessoas do público-alvo (entre 9 meses e 59 anos) ainda não foram vacinadas na capital.

"A grande vantagem da nossa cidade é que hoje não temos um só caso de febre amarela aqui. E olha que a cidade do Rio de Janeiro tem a maior floresta urbana. Mas nossos postos estarão trabalhando para a gente poder vacinar toda a população e, durante alguns anos, ficarmos completamente livres da doença", disse.

José Ribeiro Silva, de 70 anos, levou a neta Stefany, de 9 anos, para se vacinar numa clínica da família em Benfica, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. "A gente esperou uma campanha porque, se vem no posto, às vezes tem, às vezes não tem vacina. E a situação piorou aqui no estado também. Já são mais de 50 mortes. Ainda não tem caso na cidade do Rio, mas o mosquito viaja, né?", disse.

Como na região metropolitana a busca deve ser maior, em 15 municípios da Grande Rio, inclusive a capital, será aplicada a dose fracionada da vacina. A dose fracionada será adotada em Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti e Seropédica.

Nos demais municípios do estado, serão aplicadas doses padrão da vacina. Mesmo nos 15 municípios onde será dada a dose fracionada, crianças com até dois anos, pessoas com condições clínicas especiais (vivendo com HIV/aids, ao final do tratamento de quimioterapia, pacientes com doenças hematológicas, entre outras), gestantes e viajantes internacionais (que comprovem a viagem no ato da vacinação) receberão a dose padrão.

Segundo boletim da Secretaria de Saúde divulgado ontem (2), este ano foram registrados 112 casos de febre amarela silvestre em humanos em todo o estado do Rio de Janeiro. No total, 51 pessoas morreram. Angra dos Reis, com 12 mortes e 21 casos, registra o maior número de ocorrências.