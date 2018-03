Rua Francisco Rocha terá obras a partir de segunda-feira, dia 5

(foto: Levy Ferreira/SMCS)

Começam nesta segunda-feira (5/3) as obras de revitalização da Rua Francisco Rocha, no trecho entre a Padre Agostinho e Martim Afonso, no Bigorrilho, numa extensão de 260 metros. Os serviços vão exigir o bloqueio parcial da via.

O serviço de restauração da camada asfáltica danificada será feito por meio do processo de fresagem a frio. Será cortada camada do pavimento asfáltico, removida a parte envelhecida e aplicado novo revestimento. Os trabalhos vão até quarta-feira (7/3). O investimento da Prefeituré de R$ 160,3 mil.

Devido às obras, a região poderá ter pontos de lentidão no trânsito. A recomendação é para que os motoristas evitem passar por este trecho durante os três dias previstos para os trabalhos.

Agentes da Setran (Superintendência de Trânsito) darão apoio à empresa responsável pela obra para que o local fique devidamente sinalizado e motoristas e pedestres tenham segurança no trânsito.