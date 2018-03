Barcelona recebe o Atlético de Madri no Camp Nou

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Barcelona tem um jogo duro neste domingo (4), às 12h15, contra o Atlético de Madri, no Camp Nou, pela 27ª rodada do Espanhol. A equipe do argentino Lionel Messi lidera o campeonato com 66 pontos, cinco a mais que o adversário da partida. O Barcelona vem de um empate na última quinta-feira (1º) em 1 a 1 contra o modesto Las Palmas, equipe que figura na zona de rebaixamento da competição, no 18º lugar. O Atlético de Madrid goleou por 4 a 0 o Leganés, na quarta (28), com todos os gols marcados por Griezmann. A equipe da capital espanhola vem de cinco vitórias consecutivas e já abriu vantagem de dez pontos para o arquirrival Real Madrid, que joga neste sábado (3) contra o Getafe.